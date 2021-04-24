В Facebook заявили, что их сотрудники могут продолжать работать из дома даже после пандемии. Сейчас компания работает над тем, чтобы в будущем решить все технические нюансы такой инициативы.

Какие еще интересные события произошли в мире, по состоянию на 24 апреля – читайте далее.

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Дезинформация о COVID-19 в Фейсбуке

Согласно данным издания First Draft, в феврале 2021 года в фейсбуке обнаружили более 3 тысяч дезинформационных статей, связанных с вакцинами и коронавирусом. По состоянию на март, по меньшей мере 142 тысячи их комментировали, лайкали или распространяли.

Mcdonald's платит 50 долларов за собеседование

Mcdonald's заплатит 50 долларов каждому, кто придет на собеседование. По словам владельца франшизы Блейка Каспера, никто не хочет работать в сети быстрого питания. Мол, во время карантина людям выплатили пособие по безработице, которое превышает зарплату во флоридских фаст-фудах.

Новый супергерой Marvel

В киновселенной Marvel появился новый персонаж. Сейчас к выходу готовится фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" с первым азиатским супергероем. В украинских кинотеатрах лента появится со 2 сентября 2021 года.

К теме Впервые в Marvel: компания презентовала трейлер к фильму об азиатском супергерое

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