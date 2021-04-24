У Facebook заявили, що їхні працівники можуть продовжувати працювати з дому навіть після пандемії. Наразі компанія працює над тим, щоб у майбутньому вирішити всі технічні нюанси такої ініціативи.

Які ще цікаві події сталися у світі, станом на 24 квітня – читайте далі.

У попередньому випуску Вєсті Глобалайз: Реконструкція Нотр-Даму у Франції не влаштовує екологів

Дезінформація про COVID-19 у фейсбуці

Згідно з даними видання First Draft, в лютому 2021 року у фейсбуці виявили понад 3 тисячі дезінформаційних статей, пов'язаних з вакцинами і коронавірусом. Станом на березень, щонайменше 142 тисячі їх коментували, лайкали чи поширювали.

McDonald's платить 50 доларів за співбесіду

McDonald's заплатить 50 доларів кожному, хто прийде на співбесіду. За словами власника франшизи Блейка Каспера, ніхто не хоче працювати у мережі швидкого харчування. Мовляв, під час карантину людям виплатили допомогу з безробіття, яка перевищує зарплатню у флоридських фаст-фудах.

Новий супергерой Marvel

У кіновсесвіті Marvel з'явився новий персонаж. Наразі до виходу готується фільм "Шан-Чі та легенда десяти кілець" з першим азійським супергероєм. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться з 2 вересня 2021 року.

До теми Вперше у Marvel: компанія презентувала трейлер до фільму про азіатського супергероя

Більше випусків програми "Вєсті глобалайз" – за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз": дивіться відео