Вести Глобалайз: Первый американский темнокожий миллиардер требует чек о репарациях

Медиамагнат Роберт Джонсон хочет, чтобы правительство США выплатило денежные компенсации темнокожим, страдающим сначала от рабства, а потом от расизма. Речь идет о 14 триллионах долларов.

Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 3 июля, – в программе.

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Полиандрия в Африке

В Южной Африке недовольны предложением разрешить женщинам иметь нескольких мужчин. Такое явление называется полиандрия. Идея узаконить ее появилась в том числе и из-за того, что в ЮАР разрешено многоженство для мужчин.

Медики придумали новый девайс для похудения

Для тех, кто хочет похудеть быстро, придумали специфический девайс – внутриротовое устройство для похудения. Это магнитный замок, который устанавливают на зубы. Придумали его новозеландские медики из университета Отаго.

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Танцы роботов от Boston Dynamics

Робот Спот, компании Boston Dynamics, посоревновался в танцевальном батле с ребятами из группы BTS. Видео появилось из-за того, что Hundai выкупила около 80% акций компании. Сумма сделки составила около миллиарда долларов.

Среди оштрафованных оказались голые мужчины

Среди 44 мужчин, которых оштрафовали за нарушение карантинных норм, оказались двое голых и потерянных мужчин. Это произошло в Австралии, когда мужчины решили принять солнечные ванны, разделись и готовились к релаксу, а потом их напугал олень.

Рекордная жара в мире

В Канаде зарегистрировали рекордную жару. Почти 50-градусная жара унесла более 130 жизней в течение недели. Большинство погибших – пожилые люди с заболеваниями. Однако власть на местах призвала людей стараться не покидать домов и прятаться от солнца.

К теме Рекордная жара в Канаде: как природную аномалию переживают люди

История льва из Камбоджи

Домашнего льва из Камбоджи изъяли у владельца, после появления животного на тиктоке. Оказалось, что гражданин Китая ввез льва на территорию государства незаконно.

Фейковый китайский город

Журналисты The New York Times опубликовали статью о селе, которое можно назвать одним сплошным фейком, созданным для туристических целей. В фейковом инстаграмном городе люди притворяются фермерами и рыбаками.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 3 июля: смотрите видео