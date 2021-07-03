Вести Глобалайз: Первый американский темнокожий миллиардер требует чек о репарациях
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Медиамагнат Роберт Джонсон хочет, чтобы правительство США выплатило денежные компенсации темнокожим, страдающим сначала от рабства, а потом от расизма. Речь идет о 14 триллионах долларов.
Подробнее о других событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 3 июля, – в программе.
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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 3 июля: смотрите видео