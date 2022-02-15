Вести Глобалайз: В Швейцарии взялись за борьбу с табаком

Швейцарцы, позже своих соседей, но одобрили запрет на рекламу табака. В стране решили всерьез взяться за табачные изделия и несколько урезать права как компаний, рекламирующих такие изделия, так и самих курильщиков.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 15 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание Добровольные заключенные: в Швейцарии ищут желающих сесть в тюрьму, чтобы протестировать ее работу

Зубной протез, который потеряли 11 лет назад

Британский турист воссоединился со своими вставными зубами, которые он потерял в Испании 11 лет назад. Когда зубные протезы Пола Бишопа нашли на свалке, испанские власти использовали записи ДНК, чтобы в конце концов отследить мужчину вплоть до его дома в Сталибридже, в Большом Манчестере.

На вершине Священной горы устроили вечеринку

Венесуэльская "элита" на вертолетах вылетела на вечеринку на вершину Священной горы. Коренной народ пемон вообще запрещает людям взбираться на вершину этой горы, но богачей это не обходило.

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Дефицит талисманов Олимпийских игр

Костюм пухленькой панды в скафандре столкнулся с проблемой дефицита на зимних Олимпийских играх. Талисман символизирует крепкую силу воли олимпийцев. Сейчас такую игрушку трудно найти – слишком много желающих ее приобрести, которые готовы платить даже сотни долларов.

Во Франции – уникальные раскопки

Во Франции обнаружили древнейшие свидетельства о существовании современных людей в Европе. В 140 километрах от Марселя археологи, исследовав одну из пещер, пришли к выводу – неандертальцы сосуществовали с современными людьми на протяжении нескольких тысяч лет.

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