Вести Глобалайз. Солянка: в Японии напечатали говядину на 3D-принтере

В Японии ученые успешно напечатали кусок мраморной говядины на 3D-принтере. Для того, чтобы стейк был максимально реальным, они применяли 3 типа клеточных волокон.

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Страх у животных

Ученые утверждают, что животные страдают от посттравматического стресса. Однако причиной ПТСР у них становятся не только хищники, но и люди. Например, некоторые из самых драматических последствий травм в дикой природе заметили у африканских слонов. Их популяция резко сократилась из-за браконьерства.

Дискриминация на работе

В США людей в возрасте от 40 лет на 40% реже берут на работу в сфере обслуживания. Впрочем, молодым работникам значительно труднее получить должность в IT-сфере. В частности, 70% тех, кому удалось попасть в эту отрасль, сообщили о возрастной дискриминации в коллективе.

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