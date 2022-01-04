Другие события, которые произошли в мире за 2021 год – узнайте в программе.

К теме Вести Глобалайз. Солянка: Самые большие демонстрации за расовую справедливость

Движение принца Филиппа

Племена Вануату несколько недель оплакивали смерть своего "бога" – британского принца Филиппа. Траур они сопровождали ритуальными плясками, жертвоприношениями в его честь и церемонией с памятными вещами герцога Эдинбургского, которые он сам им и присылал.

Протест против католической церкви

Десятки немецких священников бросили вызов Ватикану и решили показать в прямом эфире благословение гомосексуальных пар. Речь идет о десятках церквей, которые хотели транслировать нетрадиционные браки в Zoom, Skype и других платформах. Таким образом, они протестуют против ограничений Ватикана.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Глобалайз. Солянка": смотрите видео