Другие события, которые произошли в мире за 2021 год – узнайте в программе.
К теме Вести Глобалайз. Солянка: Самые большие демонстрации за расовую справедливость
Движение принца Филиппа
Племена Вануату несколько недель оплакивали смерть своего "бога" – британского принца Филиппа. Траур они сопровождали ритуальными плясками, жертвоприношениями в его честь и церемонией с памятными вещами герцога Эдинбургского, которые он сам им и присылал.
Протест против католической церкви
Десятки немецких священников бросили вызов Ватикану и решили показать в прямом эфире благословение гомосексуальных пар. Речь идет о десятках церквей, которые хотели транслировать нетрадиционные браки в Zoom, Skype и других платформах. Таким образом, они протестуют против ограничений Ватикана.
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