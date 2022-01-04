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До теми Вєсті Глобалайз. Солянка: Найбільші демонстрації за расову справедливість
Рух принца Філіпа
Племена Вануату кільки тижнів оплакували смерть свого "бога" – британського принца Філіпа. Траур вони супроводжували ритуальними танцями, жертвоприношеннями на його честь і церемонією з пам'ятними речами герцога Единбурзького, які він сам їм і надсилав.
Протест проти католицької церкви
Десятки німецьких священників кинули виклик Ватикану й вирішили показати у прямому ефірі благословення гомосексуальних пар. Мовиться про десятки церков, які хотіли транслювати нетрадиційні шлюби у Zoom, Skype та на інших платформах. Таким чином вони протестують проти обмежень Ватикану.
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