Про інші події, які сталися у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.
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Трамп проти азійців
Ненависть до азійців підкріпилася через найвище політичне керівництво США. Дональд Трамп неодноразово звинувачував Китай у появі вірусів. Через це кількість випадків ненависті до азіатів збільшилася.
Їжа для екстремальних умов
Журналісти BBC опублікували статтю, в якій розповіли про продукти і сховища, які допомагають мешканцям Землі вижити за екстремальних обставин.
Цікаво, що більшу частину продуктів вбивають мікроби, але дуже довго, наприклад, зберігається мед, а також – вино. Серед лідерів збереження є бургер із McDonald's.
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