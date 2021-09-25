Про інші події, які відбулись у світі станом на 25 вересня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Науковці планують воскресити мамонтів

BTS у Генасамблеї ООН

Відео промови корейського бойз-бенду BTS на Генасамблеї ООН зібрало майже 6,4 мільйона переглядів на Youtube. Їм вдалося зробити це за один день. Попри те, що співаки закликали молодь вакцинуватися і запевнили, що щепилися самі, їхня промова стосувалася радше старшого покоління.

Нові зарядні пристрої ІКЕА

На широкий ринок у 2012 році вийшли бездротові зарядні пристрої. Однак тепер дощечка від IKEA за 40 доларів може стати вбудованою бездротовою зарядкою майже у будь-якому столі. Пристрій створили для тих, хто не має меблів зі спеціальної колекції від шведського магазину, де вже заздалегідь прорізали отвори для бездротових зарядок.

Спека в США

За даними американської мережі радіостанцій NPR та організації Columbia Journalism Investigations, за останнє десятиліття у США загинули 384 працівники. Зазначено, що це смерті на роботі від спеки. Саме тому у Штатах взялися за порятунок життя людей.

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Мішечки для безпеки

У США поліцейські роздають "мішечки невитягування". Вони знадобляться тоді, коли полісмен попросить документи. Усе для того, щоб водії не робили зайвих рухів, а відразу тягнулися до цього чохла. Потенційно такий мішечок може врятувати життя чи принаймні запобігти конфлікту.

Найпотворніші будівлі Китаю

Китайська Національна комісія з розвитку та реформ у квітні заборонила архітекторам в країні зводити потворні будівлі. Варто зауважити, що критеріїв потворності немає – просто заборона. Тож, у Китаї почалося голосування за 10 найпотворніших будівель.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 25 вересня: дивіться відео