Про інші події, які відбулись у світі станом на 21 вересня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Справжня історія поп-іт пов'язана з жіночими грудьми

Смертельний смог в Індії

Шкідливі викиди в атмосферу в Індії забирають в середньому по 54 тисячі життів за рік. У країні розвивається стартап, що отримав назву Praan. Це невеличка труба, яка фільтрує повітря та забирає дрібні шкідливі часточки.

Оригінальний протест в Австралії

Урядовці в Австралії звинуватили у новому спалаху коронавірусу будівельну галузь. Мовляв, майданчики не обладнані антисептиками. Коли працівникам обмежили доступ до їдалень та кімнат відпочинку, будівельники влаштували обід посеред вулиці.

Дерева під ковдрою

У Каліфорнії намагаються вберегти природу від самої ж природи. Дерева секвої там вкривають ковдрами, щоб захистити їх від пожеж. У парку працюють більше ніж 400 пожежників.

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Дивіться випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 21 вересня: відео