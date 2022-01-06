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Специальный эпизод "Друзья"

Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоялась 27 мая 2021 года на стриминговой платформе HBO Max. Создатели известного телесериала также ответили на обвинения в расизме, ведь все главные актеры ленты одной расы.

Церковь оружия

"Церковь оружия", которая поклоняется AR-15, приобрела в Техасе склад площадью 40 акров – 16 гектаров – для своих "патриотов". По словам руководителей "церкви", территорию купили для того, чтобы "уберечь американских патриотов-прихожан церкви от великой войны".

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