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До теми У Нью-Йорку спалили будинок Церкви Сатани: що відомо про пожежу – відео

Спеціальний епізод "Друзі"

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня 2021 року на стримінговій платформі HBO Max. Творці відомого телесеріалу також відповіли на звинувачення у расизм, адже усі головні актори стрічки однієї раси.

Церква зброї

"Церква зброї", що поклоняється AR-15, придбала у Техасі склад площею 40 акрів – 16 гектарів – для своїх "патріотів". За словами керівників "церкви", територію купили для того, аби "вберегти американських патріотів-прихожан церкви від великої війни".

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз. Солянка": дивіться відео