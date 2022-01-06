Другие события, которые произошли в мире за 2021 год – узнайте в программе.
Обратите внимание Вести Глобалайз. Солянка: Самопровозглашенная мессия напала на офицеров
Замороженная коловратка
Замороженная коловратка пробыла в вечной мерзлоте Сибири примерно 24 тысячи лет. Ученым удалось ее успешно разморозить, после чего она начала плодиться. Это самый длинный период пребывания коловраток в состоянии анабиоза в условиях такого холода.
Завершение эпохи "ангелов" Victoria's Secret
Бренд нижнего белья Victoria's Secret заявил о завершении эпохи "ангелов". О кардинальных переменах заявили после долгого затишья. Теперь лицом бренда будут женщины, получившие популярность благодаря своему достижению.
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