Про інші події, які сталися у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Глобалайз. Солянка: Самопроголошений месія напав на офіцерів

Заморожена коловертка

Заморожену коловертка пробула у вічній мерзлоті Сибіру приблизно 24 тисяч років. Вченим вдалося її успішно розморозити, після чого вона почала розмножуватися. Це найдовший період перебування коловерток у стані анабіозу в умовах такого холоду.

Завершення епохи "ангелів" Victoria's Secret

Бренд спідньої білизни Victoria's Secret заявив про завершення епохи "ангелів". Про кардинальні зміни заявили після довготривалого затишшя. Тепер обличчям бренду будуть жінки, які здобули популярність завдяки своєму досягненню.

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