Вести Глобалайз: В США любой может напечатать опасное оружие на 3D-принтере

В США существует вид оружия, который нереально отследить. На него не нужно разрешение, оно дешевое, а самая большая беда в том, что получить его может любой желающий. Для этого нужно либо несколько сотен долларов и доступ к интернету, либо же просто хорошие навыки. Речь идет об оружии с 3D-принтера.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 31 августа – в программе.

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Исторический приговор о правах трансгендеров

В США вынесли приговор, который называют поистине историческим. Речь идет о вопросах прав трансгендеров. Впервые человек, сменивший пол, смог отстоять свое право на посещение уборной.

Школа, где учился трансгендер Гавин Гримм, запрещала ему посещать уборные для мальчиков или для девочек. Зато организовали для него отдельную "комнату". Гримм утверждал, что из-за такого шага чувствовал себя отрезанным от мира и неполноценным. Еще в 2015 году он подал в суд и решил в такой способ завоевать свое право на пользование общим туалетом.

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Из-за груди Джульетты вспыхнул скандал

Статуя Джульетты Капулетти в Мюнхене украшает центральную площадь Мариенплац. Из-за груди Джульеты вспыхнул спор о сексизме. Согласно легенде, привлечь к себе нрав можно 2 способами:

положив в руки Джульетты цветы;

потерев ее грудь.

Последний метод – самый популярный. Это можно понять при виде ее до блеска наполированный бюст. Вот именно это и не нравится некоторым жителям и политикам. Они планируют как-то изменить эту ситуацию.

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