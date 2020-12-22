В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 22 декабря – звезда фильма Queen & Slim Джоди Тернер-Смит сыграет английскую королеву Анну Болейн. 2020 отличился стремительным развитием белых супрематистов и правых экстремистов. Новый штамм COVID-19 распространяется на 70% быстрее, чем предыдущие версии.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: Главой МВД США впервые может стать представитель коренных народов. Британец, который 222 дня болел COVID-19 возвращается домой. Универсальный лайфхак, как проверить историю на правдивость.