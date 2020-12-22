У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 22 грудня – зірка стрічки Queen & Slim Джоді Тернер-Сміт зіграє англійську королеву Анну Болейн. 2020 рік відзначився стрімким розвитком білих супрематистів та правих екстремістів. Новий штам COVID-19 розповсюджується на 70% швидше, ніж попередні версії.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Главою МВС США вперше може стати представниця корінних народів. Британець, який 222 дні хворів на COVID-19, повертається додому. Універсальний лайфхак, як перевірити історію на правдивість.