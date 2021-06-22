Вести Глобалайз: Victoria's Secret отказалась от "ангелов"

Victoria's Secret отказывается от своих "ангелов" и запускает VS Collective, который состоит из 7 женщин. Они не просто будут представлять компанию, но и повлияют на продукцию и позиционирование бренда на рынке.
Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире за неделю – в программе.
В прошлом выпуске Вести Глобалайз: Пекинес Васаби победил на конкурсе
Коронавирусный рейв во Франции
В некоторых частях Франции карантин до сих пор в силе. В городе Редон, к примеру, вообще действует комендантский час после 23:00. Но это не остановило людей от организации тусовки, на которую пришли сотни людей. Однако все закончилось столкновением с полицией.
Атака на прайд во Флориде
Мир уже традиционно в июне празднует месяц прайда. Но не всегда все идет так гладко, как бы того хотелось участникам марша. Во время мероприятия в Уилтон Менорс пикап сбил двух мужчин, один из них погиб.
Больше здесь В США грузовик въехал в толпу зрителей во время гей-парада – погиб человек
Закрытие архива "штази"
В Германии произошло событие исторического масштаба и значения. Берлинский архив "Штази", бывшей спецслужбы ГДР навсегда прекратил свою работу. За 30 лет сотрудники этого ведомства проработали более чем 7 миллионов запросов от людей, которые хотели узнать о том, какую информацию нарыли о них агенты "Штази".
Canon и умные камеры
Компания Canon установила умные камеры в своем китайском офисе. Они пропускают только сотрудников с улыбкой на лице.Более выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 22 июня: