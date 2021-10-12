Вести Глобалайз:В Китае взялись за борьбу с бабушками-танцовщицами

Тысячи китайцев начали использовать специальный пульт, чтобы противостоять бабкам-танцовщицам. Это распространенное в Китае явление, появившееся примерно десятилетие назад – бабушки собираются на открытых площадях и танцуют под громкую музыку.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 12 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание Эксперты назвали самые безопасные города мира: кто возглавил рейтинг

Самые безопасные города мира

Аналитики определить 5 самых безопасных городов мира после пандемии. Лидер в этой таблице – Копенгаген. Датскую столицу вынесли на первое место по нескольким причинам, из-за установки возобновляемых источников электроэнергии и качества воздуха в частности.

Ограничение секса в Калифорнии

В США ввели особое правило, где за секс без презерватива можно попасть на скамью подсудимых. Штат Калифорния запрещает снимать презерватив без согласия. Документ подписал губернатор Гэвин Ньюсом. Так Калифорния стала первым штатом, где ввели соответствующий закон.

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Эйфория вокруг сериала "Игра в кальмара"

Эффект костюма из "Игра в Кальмара" – белые слипоны выросли в продажах на 7800% С начала премьеры сериала. Дело в том, что на носу Хэллоуин и, как оказалось, в мире много людей с оригинальной идеей – одеться как герои сериала. Отдельно ажиотаж к кедам и одежде из сериала подогрел Netflix, опубликовав в Instagram фотографию с подписью "К Хэллоуину".

Реабилитация наркозависимых в Афганистане

Талибы вторглись в лечение героинозависимых. Афганистан – крупнейший производитель опиума. 80% мировых поставок происходят именно из этой страны. И хотя большинство продукции идет на "экспорт", героин – немалая проблема для граждан. Талибы, придя к власти, заверили, что будут бороться с наркотиками, а потому начали устраивать рейды на "притоны".

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 12 октября: смотрите видео