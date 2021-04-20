Вести Кремля: Фонд Навального почему-то хотят признать экстремистами
Прокуратура Москвы хочет признать "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального и его штабы экстремистскими организациями. Впрочем, материалы дела – государственная тайна.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О других курьезных событиях в России за 20 апреля 2021 года – читайте далее.
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Олигархи России временно против власти
Миллиардер Олег Дерипаска жестко раскритиковал в своем телеграм-канале данные Росстата о снижении уровня бедности в России и обвинил ведомство в "жонглировании цифрами". Уже через несколько часов олигарх полностью переписал свой пост.
Россия хочет выйти из МКС
После 2024 года Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции и создать собственную орбитальную станцию. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что для полетов в дальний космос будут создавать транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, которую разрабатывают в России с 2010 года.
Кино Калининграда
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" не вошел в список номинантов на премию "Оскар". Впрочем, в РФ не разочаровались и взамен в Калининграде планируют построить собственный киногородок "Каливуд".
Борьба с ЛГБТ в Ташкенте
Министерство народного образования Узбекистана сообщило о том, что изучает случай в одной из школ Ташкента. Там, чтобы бороться с ЛГБТ, измеряли длину носков учеников.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 апреля 2021: смотрите видео
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