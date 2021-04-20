Прокуратура Москви хоче визнати "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального і його штаби екстремістськими організаціями. Втім, матеріали справи – державна таємниця.

Про інші курйозні події в Росії за 20 квітня 2021 року – читайте далі.

​Цікаво Зробили крапельницю з глюкозою: Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні

Олігархи Росії тимчасово проти влади

Мільярдер Олег Дерипаска жорстко розкритикував в своєму телеграм-каналі дані Росстату про зниження рівня бідності в Росії і звинуватив відомство в "жонглюванні цифрами". Вже через кілька годин олігарх повністю переписав свій пост.

Росія хоче вийти з МКС

Після 2024 року Росія має намір відмовитися від участі у проєкті Міжнародної космічної станції і створити власну орбітальну станцію. Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін підкреслив, що для польотів у далекий космос створюватимуть транспортно-енергетичний комплекс із ядерною енергодвигунною установкою, яку розробляють у Росії із 2010 року.

Довідка. Міжнародна космічна станція – це пілотована орбітальна станція, яку використовують як багатоцільовий космічний дослідницький комплекс. У проєкті беруть участь 5 космічних агентств: NASA, "Роскосмос", Європейське космічне агентство, Японське агентство аерокосмічних досліджень і Канадське космічне агентство.

Кіно Калінінграда

Фільм російського режисера Андрія Кончаловського "Дорогі товариші" не увійшов до списку номінантів на премію "Оскар". Втім, у РФ не розчарувались і натомість у Калінінграді планують побудувати власне кіномістечко "Калівуд".

Боротьба з ЛГБТ в Ташкенті

Міністерство народної освіти Узбекистану повідомило про те, що вивчає випадок в одній зі шкіл Ташкента. Там, щоб боротись з ЛГБТ, вимірювали довжину шкарпеток учнів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 квітня 2021: дивіться відео