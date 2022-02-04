О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 4 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание "Русский мир" оккупирует Африку: российские флаги появились в Буркина-Фасо не просто так

Немецкие журналисты в России

Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle запретили заходить в Госдуму. Соответствующее поручение подготовил председатель Вячеслав Володин. Это решение стало ответом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Юлианский календарь

В РПЦ предложили, чтобы Россия перешла на юлианский календарь. Заговорят ли об этом серьезно – неизвестно.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 4 февраля: смотрите видео