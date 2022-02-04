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Російська православна церква створила адміністративні структури в Африці. Місцеві священники вже навіть провели службу. РПЦ в Африці – така собі "помста" за визнання там Православної церкви України.
Джерело:"Вєсті Кремля"
Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 4 лютого – дізнавайтесь у програмі.
Зверніть увагу "Русский мир" окупує Африку: російські прапори з'явились в Буркіна-Фасо не просто так