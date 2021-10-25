О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 25 октября – узнайте в программе.

К теме В США россиян официально причислили к "бездомным национальностям"

Россия против трансгендеров

Российское издательство вырезало из книги для подростков "Привет, месячные" 2 страницы. В них говорилось о трансгендерных людях. Однако это не было желанием руководства. К таким действиям прибегли, чтобы не нарушать закон России.

Намибия отказалась от "Спутника V"

Власти Намибии решили прекратить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Главная причина – вероятный повышенный риск заражения СПИДом для мужчин.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 октября: смотрите видео