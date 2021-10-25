Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 25 жовтня – дізнайтеся в програмі.

До теми У США росіян офіційно зарахували до "бездомних національностей"

Росія проти трансгендерів

Російське видавництво вирізало з книги для підлітків "Привіт, місячні" 2 сторінки. У них мовилось про трансгендерних людей. Однак це не було бажанням керівництва. До таких дій вдалися, аби не порушувати закон Росії.

Намібія відмовилась від "Супутника V"

Влада Намібії вирішила припинити використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Головна причина – ймовірний підвищений ризик зараження на СНІД для чоловіків.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 жовтня: дивіться відео