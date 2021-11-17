О других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на 17 ноября – читайте дальше.

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Символы тиранов

В Беларуси до сих пор используют модифицированный советский герб с колосьями и пятиконечной звездой. Однако вскоре символ может измениться. Только радоваться рано – герб свободной и независимой Беларуси никто возвращать не собирается.

Звездные войны Кремля

Россия провела антиспутниковое испытание, взорвав один из своих аппаратов. В результате в космосе образовалось много опасных обломков, угрожающих другим космическим аппаратам, в том числе и Международной космической станции, где есть российские граждане.

Миллиард за палки

Российские власти выделят около 1 миллиарда рублей, чтобы установить в школах флагштоки и российские флаги. Вопрос лишь в том, хорошо ли использовать так деньги на российское образование, ведь в тысячах школ нет даже центрального отопления или водопроводов.

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