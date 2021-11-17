Про інші курйозні події, які відбулися в Росії та Білорусі станом на 17 листопада – читайте далі.

До теми Мігранти жбурляли в поляків гранати: такі ж використовувати на протестах у Білорусі

Символи тиранів

У Білорусі досі використовують модифікований радянський герб з колосками та п'ятикутною зіркою. Однак незабаром символ може змінитись. Тільки радіти зарано – герб вільної та незалежної Білорусі ніхто повертати не збирається.

Зоряні війни Кремля

Росія провела антисупутникове випробування, підірвавши один зі своїх апаратів. Унаслідок цього в космосі утворилось багато небезпечних уламків, які загрожують іншим космічним апаратам, зокрема і Міжнародній космічній станції, де є російські громадяни.

Мільярд за палки

Російська влада виділить близько 1 мільярда рублів, щоб встановити у школах флагштоки та російські прапори. Питання лише в тому, чи флагштоки – найкраще використання грошей на російську освіту, адже в тисячах шкіл не має навіть центрального опалення чи водопроводів.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 листопада: дивіться відео