Вести Кремля: Депутаты России раскритиковали песню для Евровидения
Российская председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко раскритиковала песню певицы Manizha, с которой она будет выступать на Евровидении. Однако она, выражая недовольство текстом, перепутала слова. Кроме того, против песни выступили еще ряд депутатов Кремля.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на четверг, 1 апреля – в программе.
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Полный выпуск "Вести Кремля" за 1 апреля: смотрите видео
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