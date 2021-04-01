Российская председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко раскритиковала песню певицы Manizha, с которой она будет выступать на Евровидении. Однако она, выражая недовольство текстом, перепутала слова. Кроме того, против песни выступили еще ряд депутатов Кремля.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на четверг, 1 апреля – в программе.

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Советское воспитание в школах России

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В Курганской области "реставраторы" изуродовали памятник красноармейцам. Сейчас скульптура стала совсем непохожей на предыдущую версию, однако такие ситуации в России происходят слишком часто.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 1 апреля: смотрите видео