Вєсті Кремля: Депутати Росії розкритикували пісню для Євробачення
Російська голова Ради Федерації Валентина Матвієнко різко розкритикувала пісню співачки Manizha, з якою вона виступатиме на Євробаченні. Проте вона, висловлюючи невдоволення текстом, переплутала слова. Окрім того, проти пісні виступили ще низка депутатів Кремля.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на четвер, 1 квітня – у програмі.
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Росія хоче воду з Місяця
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Радянське виховання у школах Росії
В Башкирії вчителька поставила двійку на чоло першокласника. Згодом вона звільнилася через перевірку з прокуратури. Водночас у Росії хочуть "зберегти практику радянського виховання".
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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 1 квітня: дивіться відео
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