Вести Кремля: "Дикий Ангел" Наталья Орейро вакцинировалась российским "Спутником V"

Новоиспеченная гражданка России Наталья Орейро публично заявила о полной вакцинации "Спутником V". В то же время родная для главной героини "Дикого Ангела" Аргентина угрожает отменить закупку российской вакцины.

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На России подгорело от исторической статьи

Роскомнадзор составил протокол на издание "Радио Свобода" из-за текста, где упоминают "драконовский указ" маршала Георгия Жукова. Речь идет об историческом документе "шифрограмма 4976", где упоминается обязательный расстрел семей тех солдат, которые сдались врагу. Российское ведомство цитаты не опровергло, но за "фейк" решило судиться.

Моргенштерна повторно обвинили в наркоторговле

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин забыл, что открыл дело против Моргенштерна по обвинению в торговле наркотиками, и снова это сделал. Кроме публичного обвинения рэп-исполнителя Алишера Валеева, чиновник предложил "окультурить" интернет.

Чудо-препараты от коронавируса

В России придумали очередную гомеопатию против COVID-19 – запатентовали препарат из березы и оленьего мха. На Урале решили бороться с коронавирусом автомобильной крестным ходом. В то же время простые граждане стабильно болеют и умирают вследствие пандемии.

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