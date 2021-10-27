О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 27 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание Россия предлагает отбирать Нобелевские премии мира у "недостойных"

Патриарх Кирилл снова взялся за критику

Патриарх Кирилл раскритиковал капитализм и коммунизм. Он считает, мол, обе эти системы "противоречат христианскому мировоззрению" и акцентировал, что "вера может помочь бизнесмену".

Для чиновников России создадут "суперприложение"

В России объявили тендер на создание "суперприложения" для чиновников. Работу оценили почти в 500 миллионов рублей. Так якобы хотят повысить информационную безопасность, однако непонятно, каким именно образом.

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Лукашенко устроил перепалку из-за маски

Во время посещения одной из больниц самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил зайти в зону, где находятся больные коронавирусом. Он устроил спор из-за просьбы надеть маску.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 октября: смотрите видео