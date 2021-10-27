Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 27 жовтня – дізнайтеся в програмі.
Зверніть увагу Росія пропонує відбирати Нобелівські премії миру в "недостойних"
Патріарх Кирило знову взявся за критику
Патріарх Кирило розкритикував капіталізм та комунізм. Він вважає, мовляв, обидві ці системи "суперечать християнському світогляду" й акцентував, що "віра може допомогти бізнесмену".
Для чиновників Росії створять "супердодаток"
У Росії оголосили тендер на створення "супердодатку" для чиновників. Роботу оцінили в майже в 500 мільйонів рублів. Так нібито хочуть підвищити інформаційну безпеку, однак незрозуміло, у який саме спосіб.
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Лукашенко влаштував суперечку через маску
Під час відвідування однієї з лікарень самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив зайти в зону, де перебувають хворі на коронавірус. Він влаштував суперечку через прохання надіти маску.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 жовтня: дивіться відео