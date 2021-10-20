О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 20 октября – узнайте в программе.

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Автономный рунет

В России захотели создать самостоятельный интернет, который будет контролировать правительство – рунет. Однако сторонники идеи в меньшинстве, но в Кремле активно работают над агитацией.

Московский патриархат против интернета

Патриарх Кирилл считает, что интернет перечеркивает все то, что дети изучают в школе. По словам кремлевского патриарха, всемирная паутина якобы еще и воспитывает в детях неприятие школьных знаний.

Посмертная экспертиза

Суд в Архангельске назначил посмертную экспертизу психического здоровья правозащитника Сергея Мохнаткина. Российская прокуратура считает, что есть сомнения в его психической полноценности.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 октября: смотрите видео