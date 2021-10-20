На совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси договорились о новых масштабных учениях. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Шойгу отметил, что утвердили план обеспечения военной безопасности до 2024 года. В документе предусмотрели наиболее масштабное мероприятие – "Щит Союза".

Обычно совместные учения Москва и Минск проводят раз в два года по очереди. Те, которые происходят на территории Беларуси имеют название "Запад", на территории России – "Щит Союза".

В 2019 году такие учения проходили на полигоне в Нижегородской области.

Как прошли учения "Запад-2021"

На территории Беларуси в течение 9 – 16 сентября 2021 года состоялись масштабные совместные с Россией военные учения "Запад-2021". Всего в них приняли участие более 200 тысяч человек. Из них – 13 тысяч человек находились на территории Беларуси

Кстати, перед проведением учений в российском министерстве обороны объявили об увеличении количества резервистов в армии.

С началом военных учений Беларуси и России многие эксперты говорили о рисках и угрозах для Украины. В частности экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко и Андрей Рымарук. В Литве были убеждены, что учения "Запад-2021" – это первый шаг к военной интеграции России и Беларуси.