Российские резервисты пока проходят обучение в Калининградской области. Об этом сообщили в ведомстве.

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Россия заявила об увеличении количества резервистов

Сейчас принято решение о наращивании численности резервистов,

– рассказали в российском ведомстве.

Однако там не назвали о каком количестве военных говорится. Однако похвастались, что впервые Россия привлекла резервистов еще в 2016 году.

Кстати, 12 августа начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа, полковник Константин Запатоцкий заявил, что до конца августа планируется создать боевой армейский резервный состав с 38 тысяч человек.

Обратите внимание! Польша заявила, что готовится к возможным провокациям России во время этих учений. Заместитель министра нацобороны Марцин Оцепа заметил, что агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.

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