Російські резервісти наразі проходять навчання в Калінінградській області. Про це повідомили у відомстві.
До теми Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"
Росія заявила про збільшення кількості резервістів
Наразі ухвалили рішення про нарощування чисельності резервістів,
– розповіли у російському відомстві.
Однак там не назвали про яку кількість військових мовиться. Однак похизувались, що вперше Росія залучила резервістів ще у 2016 році.
До речі, 12 серпня начальник організаційно-мобілізаційного управління Південного військового округу, полковник Костянтин Запатоцкій заявив, що до кінця серпня планується створити бойовий армійський резервний склад з 38 тисяч людей.
Навчання "Захід-2021": що відомо
- Росія разом з Білоруссю проводить навчання "Захід-2021". Вони заплановані на 10 – 16 вересня. Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".
- Напередодні їх початку Лукашенко поговорив телефоном з Путіним та заявив, що Білорусь разом з Росією візьме участь у військових навчаннях "Захід-2021", адже нібито "воювати доведеться разом". Кремль скерує в Білорусь орієнтовно 2,5 тисячі російських військових.
- У Вільнюсі розповіли, що ці навчання – перший крок для військової інтеграції Росії та Білорусі. Саме тому частина сил та техніки може вже залишитись на білоруській території та у Західному військовому окрузі Росії.