Російські резервісти наразі проходять навчання в Калінінградській області. Про це повідомили у відомстві.

До теми Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"

Росія заявила про збільшення кількості резервістів

Наразі ухвалили рішення про нарощування чисельності резервістів,

– розповіли у російському відомстві.

Однак там не назвали про яку кількість військових мовиться. Однак похизувались, що вперше Росія залучила резервістів ще у 2016 році.

До речі, 12 серпня начальник організаційно-мобілізаційного управління Південного військового округу, полковник Костянтин Запатоцкій заявив, що до кінця серпня планується створити бойовий армійський резервний склад з 38 тисяч людей.

Зверніть увагу! Польща заявила, що готується до можливих провокацій Росії під час цих навчань. Заступник міністра нацоборони Марцін Оцєпа зауважив, що агресія Кремля проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

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