Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 20 жовтня – дізнайтеся в програмі.

До теми Росія оголосила про масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році

Автономний рунет

У Росії захотіли створити самостійний інтернет, який контролюватиме уряд – рунет. Проте прихильники ідеї у меншості, але у Кремлі активно працюють над агітацією.

Московський патріархат проти інтернету

Патріарх Кирил вважає, що інтернет перекреслює все те, що діти вивчають у школі. За словами кремлівського патріарха, всесвітня павутина нібито ще й виховує у дітях несприйняття шкільних знань.

Посмертна експертиза

Суд в Архангельску призначив посмертну експертизу психічного здоров'я правозахисника Сергія Мохнаткіна. Російська прокуратура вважає, що є сумніви щодо його психічної повноцінності.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 жовтня: дивіться відео