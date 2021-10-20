Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 20 жовтня – дізнайтеся в програмі.
До теми Росія оголосила про масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році
Автономний рунет
У Росії захотіли створити самостійний інтернет, який контролюватиме уряд – рунет. Проте прихильники ідеї у меншості, але у Кремлі активно працюють над агітацією.
Московський патріархат проти інтернету
Патріарх Кирил вважає, що інтернет перекреслює все те, що діти вивчають у школі. За словами кремлівського патріарха, всесвітня павутина нібито ще й виховує у дітях несприйняття шкільних знань.
Посмертна експертиза
Суд в Архангельску призначив посмертну експертизу психічного здоров'я правозахисника Сергія Мохнаткіна. Російська прокуратура вважає, що є сумніви щодо його психічної повноцінності.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 жовтня: дивіться відео