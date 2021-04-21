Вести Кремля: В России заявили о создании новой дивизии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании новой дивизии на юге России. Ее создадут на базе Южного военного округа. Эмблема дивизии почти та же, что и в Русской добровольческой пехотной дивизии СС.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 21 апреля – в программе.
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Билла Гейтса обвиняют в создании COVID-19
Некоторые россияне думают, что коронавирус придумал Билл Гейтс, чтобы через прививки чипировать людей и подчинить себе. Об этом также говорят на ряде российских телеканалов.
Состояние здоровья Навального
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сказал, что вовсе не планирует посещать колонию №2 в Покрове. Там отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный.
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В России призвали запретить чешское пиво
Россия в ответ на действия Чехии может запретить на своей территории чешское пиво. Член Общественной палаты и руководитель проекта "Трезвой России" Султан Хамзаев заявил, что это нормальная международная практика.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 апреля 2021: смотрите видео
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