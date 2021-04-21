Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про створення нової дивізії на півдні Росії. Її створять на базі Південного військового округу. Емблема дивізії майже та сама, які і в Російської добровільної піхотної дивізії СС.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на середу, 21 квітня – у програмі.

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Білла Гейтса звинувачують у створенні COVID-19

Деякі росіянип думають, що коронавірус придумав Білл Гейтс, щоб через щеплення чипувати людей і підпорядкувати собі. Про це також говорять на низці російських телеканалів.

Стан здоров'я Навального

Очільник Ради з прав людини при президенті Росії Валерій Фадєєв сказав, що зовсім не планує відвідувати колонію №2 в Покрові. Там відбуває покарання опозиційний політик Олексій Навальний.

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В Росії закликали заборонити чеське пиво

Росія у відповідь на дії Чехії може заборонити на своїй території чеське пиво. Член Громадської палати і керівник проєкту "Тверезої Росії" Султан Хамзаєв заявив, що це нормальна міжнародна практика.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 квітня 2021: дивіться відео