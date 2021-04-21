Вєсті Кремля: У Росії заявили про створення нової дивізії
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про створення нової дивізії на півдні Росії. Її створять на базі Південного військового округу. Емблема дивізії майже та сама, які і в Російської добровільної піхотної дивізії СС.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на середу, 21 квітня – у програмі.
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Білла Гейтса звинувачують у створенні COVID-19
Деякі росіянип думають, що коронавірус придумав Білл Гейтс, щоб через щеплення чипувати людей і підпорядкувати собі. Про це також говорять на низці російських телеканалів.
Стан здоров'я Навального
Очільник Ради з прав людини при президенті Росії Валерій Фадєєв сказав, що зовсім не планує відвідувати колонію №2 в Покрові. Там відбуває покарання опозиційний політик Олексій Навальний.
До теми Зробили крапельницю з глюкозою: Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні
В Росії закликали заборонити чеське пиво
Росія у відповідь на дії Чехії може заборонити на своїй території чеське пиво. Член Громадської палати і керівник проєкту "Тверезої Росії" Султан Хамзаєв заявив, що це нормальна міжнародна практика.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 квітня 2021: дивіться відео
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