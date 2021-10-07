О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 7 октября – узнайте в программе.
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Российский детский политический канал
На создание детского общественно-политического канала в России из бюджета выделили 189 миллионов рублей. Его планировали запустить еще в 2018 году. Теперь ежегодно – с 2022 до 2024 года – новое СМИ будет получать финансирование в размере 63 миллионов рублей.
Новое заявление Медведева
Экс-президент России Дмитрий Медведев отличился новым заявлением. Политик предостерег провластную партию "Единая Россия" от головокружения после успеха на парламентских выборах.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 октября: смотрите видео