Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 7 жовтня – дізнайтеся в програмі.

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Російський дитячий політичний канал

На створення дитячого суспільно-політичного каналу в Росії з бюджету виділили 189 мільйонів рублів. Його планували запустити ще у 2018 році. Тепер щорічно – з 2022 до 2024 року – нове ЗМІ буде отримувати фінансування в розмірі 63 мільйонів рублів.

Нова заява Медведєва

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв відзначився новою заявою. Політик застеріг провладну партію "Єдину Росію" від запаморочення після успіху на парламентських виборах.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 жовтня: дивіться відео