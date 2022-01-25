Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 25 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание Не считаю за людей, – Кадыров пригрозил отобрать несколько сел у соседнего региона России

Истерика в России из-за Timе

Пророссийские блогеры принялись "кричать", что печатная версия журнала Time выйдет без осужденного режимом Кремля Алексея Навального на обложке. Однако они немного ошиблись, ведь журнал будет просто иметь 2 версии обложки.

Депутат захотел уничтожить собак

Депутат Забайкальского края России Александр Михайлов сделал скандальное заявление, что бездомных собак "нужно уничтожать". В то же время он считает, что для защитников животных "следует предусмотреть казнь".

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Полный выпуск программы "Известия Кремля" за 25 января: смотрите видео