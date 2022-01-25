Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 25 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Істерика в Росії через Time

Проросійські блогери взялися "кричати", що друкована версія журналу Time вийде без засудженого режимом Кремля Олексія Навального на обкладинці. Проте вони трохи помилились, адже журнал просто матиме 2 версії обкладинки.

Депутат захотів знищити собак

Депутат Забайкальському краю Росії Олександр Михайлов зробив скандальну заяву, що безпритульних собак "потрібно знищувати". Водночас він вважає, що для захисників тварин "варто передбачити страту".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 січня: дивіться відео