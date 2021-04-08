Журналисты издания "Проект" выяснили, что у Рамзана Кадырова есть вторая жена. На нее он переписал роскошную недвижимость в Москве и столице Чечни – Грозном.

О других курьезных событиях, которые произошли в России в четверг, 8 апреля – читайте дальше.

Обратите внимание Вести Кремля: Россия завезла оружие в Арктику

Песков прокомментировал запрет Zoom для чиновников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал запрет российским чиновникам пользоваться Zoom. Он заявил, что Путин пользуется этим сервисом только, если конференцию организует не Россия. Мол, у власти есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеовстречи.

Соловьев предложил устроить ядерный взрыв

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил устроить ядерный взрыв, чтобы отпугнуть НАТО от Донбасса. Он также допустил вероятность боевого столкновения войск НАТО и российских военных, из-за чего "400 тысяч россиян на Донбассе окажутся под угрозой уничтожения".

К теме Соловьев предложил ядерный взрыв, чтобы отпугнуть НАТО от Донбасса

На Эрмитаж пожаловались из-за обнаженных скульптур

Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге получил жалобу из-за обнаженных скульптур в одной из экспозиций. Авторы жалобы заявили, что это негативно влияет на несовершеннолетних посетителей.

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Полный выпуска программы "Вести Кремля" за 8 апреля 2021: