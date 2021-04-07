Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и испытывает там новейшее оружие, которое может угрожать Соединенным Штатам. Это подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar.

Больше о других курьезных событиях, которые произошли в России в среду, 7 апреля – читайте далее.

К теме США отслеживают военную активность России в Арктике, – Пентагон

Президенту Еврокомиссии не хватило стула на встрече в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 апреля встретился с двумя руководителями Евросоюза. Но для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не было стула. В интернете опубликовали видео, на котором заметно, как Фон дер Ляйен не знает, где должна садиться, поскольку поставили только 2 стула.

Обратите внимание Президенту Еврокомиссии не нашлось стула на встрече в Турции: видео

В России вакцинировали "лошадь"

Во время хоккейного матча в Санкт-Петербурге прививку от коронавируса сделали болельщику, в костюме лошади. После вакцинации "конь" отправился на трибуну, чтобы досмотреть матч. Таким образом россиян пытались поощрять вакцинироваться.

В России депутат спел "в луже" на 50-летии дома

Депутат Госдумы Дмитрий Ионов выступил на 50-летии дома в городе Руж. Концерт он устроил перед жильцами, от которых его отделяла большая лужа. Перед началом он заявил, что приехал в город, чтобы помочь людям с программой благоустройства дома.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 апреля 2021: смотрите видео