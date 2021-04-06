Соединенные Штаты выступают против милитаризации Арктики. Американцы ведут наблюдение за активностью России в этом регионе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что никто не хочет видеть, как в Арктике наращивается военное присутствие страны-агрессора. Об этом он сообщил во время брифинга 6 апреля.

Читайте также Россия стянула в Арктику беспрецедентное количество вооружения, – СМИ

Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть уязвимой для расширяющегося соперничества,

– сказал пресс-секретарь Пентагона.

Джон Кирби отметил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике с помощью поддержки основанной на правилах миропорядка. И, особенно, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

Тем не менее, он отказался озвучить детали американских разведывательных оценок по активности России в регионе.

Обратите внимание! США и Канада хотят обновить систему спутников и радаров в Арктике. На такой шаг чиновники стран идут из-за роста угрозы военного присутствия Китая и России.

К теме Противодействие России и Китаю: ВМС Великобритании год будут патрулировать в Арктике