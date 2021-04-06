Сполучені Штати виступають проти мілітаризації Арктики. Американці ведуть спостереження за активністю Росії у цьому регіоні.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що ніхто не хоче бачити, як в Арктиці нарощується військова присутність країни-агресора. Про це він повідомив під час брифінгу.

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Арктика відіграє ключову роль для безпеки США і є потенційною сполучною ланкою між США, Європою і Індо-Тихоокеанським регіоном, у результаті чого вона може бути вразливою для суперництва, що розширюється,

– сказав прессекретар Пентагону.

Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон націлений на захист інтересів в Арктиці за допомогою підтримки заснованого на правилах світопорядку. І, особливо, через зв'язки США з регіональними союзниками та партнерами.

Проте, він відмовився озвучити деталі американських розвідувальних оцінок щодо активності Росії у регіоні.

Зверніть увагу! США та Канада хочуть оновити систему супутників та радарів у Арктиці. На такий крок чиновники країн йдуть через зростання загрози військової присутності Китаю та Росії.

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