Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння і випробовує там новітню зброю, яка може загрожувати Сполученим Штатам. Це підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar.

Більше про інші курйозні події, які відбулись в Росії у середу, 7 квітня – читайте далі.

До теми США відслідковують військову активність Росії в Арктиці, – Пентагон

Президентці Єврокомісії не вистачило стільця на зустрічі в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 6 квітня зустрівся з двома керівниками Євросоюзу. Але для очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн не було стільця. В інтернеті поширили відео, на якому помітно, як Фон дер Ляєн не знає, де має сідати, оскільки поставили тільки 2 стільці.

Зверніть увагу Президентці Єврокомісії не знайшлося стільця на зустрічі в Туреччині: відео

В Росії вакцинували "коня"

Під час хокейного матчу у Санкт-Петербурзі щеплення від коронавірусу зробили вболівальнику, в костюмі коня. Після вакцинації "кінь" відправився на трибуну, аби додивитися матч. У такий спосіб росіян намагалися заохочувати вакцинуватися.

В Росії депутат заспівав "у калюжі" на 50-річчі будинку

Депутат Держдуми Дмитро Іонов виступив на 50-річчі будинку в місті Руж. Концерт він влаштував перед мешканцями, від яких його відділяла велика калюжа. Перед початком він заявив, що приїхав у місто, аби допомогти людям з програмою благоустрою будинку.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня 2021: дивіться відео