Вєсті Кремля: Росія завезла зброю в Арктику
Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння і випробовує там новітню зброю, яка може загрожувати Сполученим Штатам. Це підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Більше про інші курйозні події, які відбулись в Росії у середу, 7 квітня – читайте далі.
До теми США відслідковують військову активність Росії в Арктиці, – Пентагон
Президентці Єврокомісії не вистачило стільця на зустрічі в Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 6 квітня зустрівся з двома керівниками Євросоюзу. Але для очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн не було стільця. В інтернеті поширили відео, на якому помітно, як Фон дер Ляєн не знає, де має сідати, оскільки поставили тільки 2 стільці.
Зверніть увагу Президентці Єврокомісії не знайшлося стільця на зустрічі в Туреччині: відео
В Росії вакцинували "коня"
Під час хокейного матчу у Санкт-Петербурзі щеплення від коронавірусу зробили вболівальнику, в костюмі коня. Після вакцинації "кінь" відправився на трибуну, аби додивитися матч. У такий спосіб росіян намагалися заохочувати вакцинуватися.
В Росії депутат заспівав "у калюжі" на 50-річчі будинку
Депутат Держдуми Дмитро Іонов виступив на 50-річчі будинку в місті Руж. Концерт він влаштував перед мешканцями, від яких його відділяла велика калюжа. Перед початком він заявив, що приїхав у місто, аби допомогти людям з програмою благоустрою будинку.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня 2021: дивіться відео
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