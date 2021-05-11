В Восточном Иерусалиме 7 мая вспыхнули массовые столкновения между палестинцами и полицейскими. На ситуацию отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он требует, чтобы израильские власти извинилась перед палестинцами.

Какие еще события произошли в России по состоянию на вторник, 11 мая – читайте дальше.

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Путин показал мастер-класс по хоккею

Владимир Путин 10 мая сыграл в матче Ночной хоккейной лиги. Президент России забросил в финале 8 шайб, а его команда победила соперников со счетом 13:9.

Жириновский заявил о закрытии шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант в одной из программ "Вечерний Ургант" пошутил об отношениях Владимира Жириновского с лидером "Коммунистической партии" Геннадием Зюганов. Главы ЛДПР оскорбился на шутку ведущего, и он заявил о закрытии телешоу.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 мая: смотрите видео