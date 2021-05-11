У Східному Єрусалимі 7 травня спалахнули масові сутички між палестинцями й поліцейськими. На ситуацію відреагував глава Чечні Рамзан Кадиров. Він вимагає, аби ізраїльська влада вибачилась перед палестинцями.

Які ще події відбулись в Росії станом на вівторок, 11 травня – читайте далі.

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Путін показав майстер-клас з хокею

Володимир Путін 10 травня зіграв у матчі Нічної хокейної ліги. Президент Росії закинув у фіналі 8 шайб, а його команда перемогла суперників з рахунком 13:9.

Жириновський заявив про закриття шоу "Вечерний Ургант"

Іван Ургант в одній з програм "Вечерний Ургант" пожартував про стосунки Володимира Жириновського з лідером "Комуністичної партії" Геннадієм Зюгановим. Очільника ЛДПР образив жарт ведучого, і він заявив про закриття телешоу.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 травня: дивіться відео